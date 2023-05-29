فلسطين تعلن ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين إلى 1200 أسير

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت لتصل إلى 1200 أسير.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن سلطات الاحتلال صعّدت بشكل كبير جدا من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، إذ أصدرت منذ بداية العام الجاري حوالي 1000 أمر ما بين تجديد وجديد، الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ بداية العام.

- سياسة تعسفية بهدف استنزاف أعمار الأسرى دون سند قانون

ونوهت إلى أن الاعتقال الإداري سياسة تعسفية، الهدف منها استنزاف أعمار الأسرى دون سند قانوني، بناءً على تهم سرية لا يُسمح لأحد بالاطلاع عليها أو معاينتها، مشيرةً إلى أنه غالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، إذ يتم التمديد ثلاثة أشهر أو ستة، وأحيانا قد يطول لسنوات.

وأضافت، أن الاحتلال بجميع مكوناته يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، إذ طال جميع شرائح المجتمع، دون مراعاة للمعايير التي وضعها القانون الدولي، والتي حدت من استخدامه.

وطالبت الهيئة بالتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى، ووضع قيود صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشياً مع نصوص المواثيق الإنسانية، كما دعت إلى دعم تحركات الأسرى الإداريين ومساندتهم في أي حراك تصعيدي قادم.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل الإعلام فلسطينية عن توغل آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الإثنين، في أراضي المواطنين الزراعية شرق مدينتي غزة ورفح، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار.

كما توغلت عدة آليات عسكرية في أراضي المواطنين الزراعية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع في المنطقة المستهدفة.