تأجيل محاكمة متهمين بـ"تنظيم القاعدة بكفر الشيخ" لـ18 يونيو

قررت الدائرة الثامنة ارهاب والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، تأجيل نظر القضية رقم ١٠٥٥٧ لسنة ٢٠٢٢ جنايات أول كفر الشيخ والمتهم فيها تنظيم من (٦) متهمين بتهم متعددة والمعروفة إعلاميا (بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ) والمتهم بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية واعلامية وعلى رأسها الاعلامي أحمد موسى لجلسة ١٨ /٦ /٢٠٢٣ لسماع شهادة شهود الاثبات الاول والثاني والثالث وتنفيذ طلبات الدفاع بالاطلاع على التحقيقات

صدر الحكم بعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي بأمانة سر أشرف حسن.

واعترفوا المتهمون بالتحقيقات باعتناقهم فكر الحاكمية وتكفير الحاكم ومؤسسات الدولة واستباحة دماء المسيحين وأموالهم.

واتفقوا وخططوا لاستهداف المنشآت الشرطية والتمركزات الأمنية، وقام المتهمون من الأول إلى الثالث ببيع منزل موروث لهم لتمويل مخططهم الإجرامي وتنفيذ عمليتهم الإرهابية.

وتم اكتشاف الواقعة بورود معلومات لمكتب الأمن الوطني بكفر الشيخ، تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات، وتم ضبط (٥) منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم.

ويمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة الى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة ( القاعدة ) وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة على النحو المبين بالتحقيقات، كذلك ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكان ذلك التمويل لجماعة ارهابية ولعمل ارهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموال وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

وأقر المتهم الثالث بالتحقيقات باقتناعه بفكر تنظيم القاعدة وشراؤه للسلاح الناري والذخيرة بغية استخدامه في أعمال إرهابية من بينها اغتيال الإعلامي أحمد موسى

وأمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهم السادس ماجد محمد بسيوني محمد حسيب وكلفت قطاع الأمن الوطني بتنفيذ أمر الضبط والإحضار، وحددت الجلسة القادمة لسماع شهود الاثبات من الأول حتى الثالث وحددت الجلسة المنوة عنها بعالية لتنفيذ القرارات ونظر الدعوي.