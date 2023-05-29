الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء: هدفنا تقديم حلول لخدمة البيئة والتوعية

السفير هشام بدر
السفير هشام بدر

قال السفير هشام بدر، المنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء، إنه منذ أمس كان هناك افتتاح لعدة مشروعات لمراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين، كان من ضمنها مبادرة المشروعات الخضراء.

وأضاف بدر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالعام السابق قامت محافظة شمال سيناء وحدها بتقديم 55 مشروعا أخضر وزكيا، أى مشروع يخدم البيئة ويوفر الطاقة ويستخدم طاقة متجددة ونظيفة وشمسية والرياح.

وأشار بدر إلى أن ضمن تلك المشروعات فاز منها 6 مشروعات على مستوي المحافظة، ثم على المستوي الوطني كل هناك سيدة فازت بمشروعها، مؤكداًأن هدفنا تقديم حلول لخدمة البيئة والتوعية.

وأوضح المنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء، أن فكرة المبادرة قائمة على أن يكون هناك حلول قابلة للتنفيذ ونقوم بأخذها وعرضها على العديد من المستثمرين من أجل تمويلها، بالإضافة إلى أننا عرضنا مجموعة من هذه المشروعات خلال مؤتمر المناخ الماضي.

 

 

 

6 مشروعات السفير هشام بدر المشروعات الخضراء المنسق العام تقديم حلول طاقة متجددة شمال سيناء

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