سر تصدر الفنانة سمية الألفي التريند خلال الساعات الماضية

أحدثت الفنانة سمية الألفي حالة رواج كبيرة بظهورها بصحبة نجلها أحمد الفيشاوي في مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت وهي تبتسم لكلمات نجلها الذي اظهر حبه الكبير لها .

تصدر الفنانة سمية الألفي للتريند

لاقى الفيديو حالة انتشار كبيرة، خاصة وأن سمية لم تظهر كثيرًا للجمهور بسبب معاناتها مع مرض السرطان، وخلال فترة علاجها منه، خاصة وأنها غائبة ايضًا عن عالم التمثيل لسنوات طويلة، فكانت أخر أعمالها الفنية “تلك الايام” مع نجلها الفيشاوي حيث جسدت شخصية والدته وهو فيلمًا من بطولة محمود حميدة ومن إخراج احمد غانم وتأليف فتحي غانم شقيقه .

كما أن سمية الالفي غابت عن الأعمال الدرامية فكانت أخر أعمالها تعود الى 2003 بمسلسل “القلب اذا هو” مع المخرج اشرف سالم والمؤلف علاء عبدالمنعم وهو من بطولة محمود قابيل و وسام حمدي وسعيد طرابيك وهالة فاخر .

فيديو سمية الألفي

وكان قد قام أحمد الفيشاوي بتصوير والدته الفنانة سمية الألفى وهو يمازحها ويغازلها قائلاً: "ماما بحبك" لعدة مرات، وعلق أحمد الفيشاوى على الفيديو قائلاً: "ألذ وأحلى واحدة في الدنيا الفنانة العظيمة سمية الألفي"، ونشر الفيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام للصور والفيديوهات .

ويعرض للفنان أحمد الفيشاوي في السينمات فيلم "رهبة" ويشارك فى بطولة الفيلم بجواره كل من: نسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، الفنان السعودى محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.

وتدور أحداث فيلم "رهبة - مصنع الكراسى" حول سيد رهبة الذى يعيش فى أحد الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاءه وشجاعته، لكن حينما يتعرض إلى حادث أليم سرعان ما تتغير أحواله تمامًا بشكل غريب.