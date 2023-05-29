تداول أسئلة امتحان الدبلومات الفنية على جروبات الغش

تداولت صفحات الغش الإلكتروني أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الدبلومات الفنية، اللذين يؤدون الامتحان الآن داخل اللجان، في ثالث أيام امتحاناتهم.

وكشف مصدر مسئول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني يتتبع صفحات الغش المتداولة للأسئلة لمطابقتها بالامتحان الأصلي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من قام بتصوير الامتحان لتداوله عبر صفحات الغش الإلكتروني.

ويؤدي حاليًا 760 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية امتحان اللغة الأجنبية الثانية للدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي الجاري 2022 /2023م، بكل النوعيات (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي) للعام 2023 م، بالإضافة إلى عدد (1788) طالبًا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، في (2550) لجنة على مستوى كل محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس الموافق 8/6/2023، فيما سيتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 16/6/2023.

إجراءات سير الامتحانات

وكانت قد استعرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات التي اتُخذت لحسن سير الامتحانات هذا العام، والتي تتضمن الانتهاء من طباعة كل أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية بجميع النوعيات (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي– مزدوج) والتكنولوجيا التطبيقية.

وكانت قد قامت لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بإصدار التكاليف الخاصة بالمرشحين لوظيفتي (رئيس– مراقب أول) لجنة سير وعددهم (5100) عضو للدور الأول فقط، وتم تسليمها للجان الإدارة المختصة بكل القطاعات.

كما قامت لجان الإدارة المختصة بكل القطاعات بإعداد التكاليف الخاصة بالمشاركين في أعمال الامتحانات للدور الأول (سير الامتحان– تقدير الدرجات) بإجمالي عدد (235255) عضوًا.