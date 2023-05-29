ساسى: أؤيد موقف مصطفى محمد.. وحمدى فتحى أفضل لاعب وسط فى مصر

أكد فرجاني ساسي لاعب وسط الدحيل القطري أنه يدعم موقف مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر في رفضه اللعب خلال إحدى جولات الدوري الفرنسي لدعم المثلية.

وقال ساسي عبر برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "اؤيد موقف مصطفى محمد بعدم اللعب خلال جولات دعم المثلية، لو كنت مكانه لفعلت نفس الموقف، هناك حقوق وعقود ولكن هناك دوريات اخرى وأندية كثيرة لا تؤيد هذا الأمر".

وحول لاعبي وسط الأهلي قال ساسي "حمدي فتحي هو أفضل لاعب خط وسط في مصر، يسجل أهداف ويقدم اداء مميزا بجانب أنه مجتهد داخل الملعب".

وتابع " كجودة لاعب السولية أفضل منه ولكن الاجتهاد يجعله افضل حاليا".

وعلى صعيد آخر، أبدى فرجاني ساسي سعادته لموقف جمهور الأبيض مع منتخب بلاده تونس بكأس الامم الافريقية 2019 الذي اقيم في مصر.

وقال " فوجئت بوجود جمهور الزمالك في السويس لمؤازرة منتخب تونس في كأس أمم أفريقيا بمصر".

وأضاف "كنت أتمنى تواجد علي معلول مع المنتخب في ذلك الوقت لنتلقى دعم جمهوري الاهلي والزمالك، هذا كان سيفيد المنتخب".

وأفصح "زملائي بالمنتخب تعجبوا من موقف جمهور الزمالك واندهشوا من حب المصريين لكرة القدم، وما حدث زادني فخرا".