تامر هجرس: بحب أنشر صور عيلتي عشان أبسط الناس (فيديو)

قال الفنان تامر هجرس، إن نشر صوره مع عائلته، ليس بهدف استفزاز الناس، وإنما لإسعادهم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "الحياة": "مراتي بتخاف من الحسد لكن أنا لا، بحب أنشر صور عيلتي عشان أبسط الناس".

وأردف: "أنا هدفي أبسط الناس، رايح مكان جميل ومعايا عيلتي اللي بحبها، وفخور بها جدا عايز الناس تشوف أنا فين وبأعمل ايه، عشان اديهم نوع من الإيجابية، والسعادة، ربنا عارف النية وإن شاء الله يحمينا ويحفظنا".

وآخر أعمال الفنان تامر هجرس، هو فيلم شوجر دادي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث فيلم "شوجر دادي" في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.