الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ما جهود مصر لاستقبال السودانيين منذ اندلاع الأزمة؟ متحدث الخارجية يجيب بالأرقام

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

كشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، الجهود التي بذلتها مصر في استقبال الوافدين السودانيين منذ اندلاع الأزمة الحالية في السودان الشقيق.

ونشر السفير أحمد أبو زيد، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، تفاصيل الجهود المصرية في توفير سبل السلامة والمساعدات للوافدين السودانيين عبر المعابر الحدودية «أرقين» و«قسطل». 

استقبال 164 ألف سوداني و3 فئات تدخل دون تأشيرة

وقال إن 164 ألف سوداني تم منحهم دخول مصر حتى اليوم، وتم إصدار آلاف التأشيرات لأشقائنا السودانيين، كما تم منح النساء والأطفال وكبار السن إمكانية الدخول إلى مصر على الفور ودون تأشيرة.

عيادات مصرية متنقلة على الحدود مع السودان

وأكد أن مصر أرسلت 30 طنًا من المستلزمات الطبية لمدينة «بورتسودان» السودانية، بالإضافة إلى تسهيل إيصال عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية الدولية، وتعزيز المعابر الحدودية بأفراد ومعدات إضافية.

الدخول عبر ميناء قسطل

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن مصر أرسلت 15 عيادة متنقلة، وتدشين العديد من العيادات الثابتة والصيدليات، بالإضافة إلى 12 قافلة طبية، وتوفير خطوط اتصال مجانية، وآلاف من الوجبات الغذائية الطازجة.

مواصلات مجانية عبر الحدود من السودان إلى مصر

إجراء عمليات جراحية كبرى.. ومواصلات مجانية من الحدود

وأشار إلى توفير 13 سيارة إسعافات في الجانب المصرى من الحدود، وتزويد 1050 حالة مرضية مزمنة بالأدوية، ونقل 157 حالة لتلقي الرعاية الطبية في العناية المركزة، وإجراء 120 عملية جراحية كبرى، بالإضافة إلى 100 حالة غسيل كلى.

مصر ترسل مساعدات إنسانية السودان 

وأضاف السفير أحمد أبو زيد أنه مصر حرصت على توزيع 15 ألف مجموعة تحتوى على مستلزمات للنظافة الشخصية والأدوات الصحية، وتوفير مواصلات مجانية من المعابر الحدودية.

ترحيب المصريين بالوافدين السودانيين

وشدد على أن مصر مكنت الوافدين السودانيين من الوصول غير المقيد إلى الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، كما تم إنشاء المركز الإنساني من قبل الهلال الأحمر المصري عند المعابر الحدودية.

وأكد أن مصر منحت حرية التنقل للوافدين السودانيين، قائلا:  لا إغلاق للحدود، لا مخيمات للاجئين، لا قيود على الحركة، لا يوجد تمييز، لا عودة قسرية". 

عمليات دخول الوافدين عبر معبر أرقين
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