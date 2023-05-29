اتحاد المصارعة: الشباب والرياضة بريئة من أزمة "بغدودة"

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، مناقشات موسعة حول أزمة هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة، وذلك خلال مناقشات استعدادات الاتحادات الرياضية لأولمبياد باريس 24 ، بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي .

ووجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، عددًا من التساؤلات للقائمين على اتحاد المصارعة، حول أسباب هروب اللاعب وأسباب إحالة عدد من أعضاء الاتحاد للنيابة.

وعقب نبيل الشوربجي، أمين صندوق اتحاد المصارعة ، بأن والد اللاعب الهارب أحمد بغدودة أثار اللغط بمعلومات مضللة في وسائل الإعلام، وأدعى أن الاتحاد خصم منه مكافآت الفوز في البطولة، وهو ما يتنافي مع الواقع.

وأشار إلى أن بغدودة تم اختياره في المشروع القومي للناشئين وظل فيه من 2012 إلى 2017 ، ثم انتهت فترة تدريبه وانتقل للعب في مركز شباب بيلا، وبعد فترة قرر الاتحاد ضمه من بيلا للمشروع القومي للصفوة، وذلك لتحسين دخل اللاعب حيث يتقاضي 2000 جنيه من "الصفوة" و3 آلاف من اتحاد المصارعة.

وأضاف أن لائحة اتحاد المصارعة تنص على أن انتقال أي لاعب من نادٍ لأي جهة يقوم بسداد 13600 جنيه لصالح الاتحاد، وتم الاتفاق مع اللاعب على خصمها من مرتبه من الاتحاد، لافتا إلى أن "بغدودة " كان له لدى الاتحاد 18 ألف جنيه أجر 6 أشهر، وتم خصم الضرائب منها ورسوم الانتقال من بيلا.

وأشار إلى أنه قبل هروب اللاعب بـ 3 أيام تم فتح أزمة الخصم من مرتبه بحضور مسئولي وزارة الشباب، الذين علموا بتلك المشكلة لأول مرة، لافتا إلى أن الوزارة لا دخل لها بأزمة اللاعب وعندما علمت بالمشكلة وعدت "بغدودة" برد المبلغ له عقب عودته لمصر.

واستطرد أمين صندوق اتحاد المصارعة حديثه: "بغدودة ليس سوبر مان وأخطأ خطأ كبيرا وسيؤدي التعاطف معه إلى هروب أبطال آخرين، وتابع: لدينا أبطال يتلقون عروضا بالملايين للتجنيس مثل كيشو وسمر حمزة، ورغم ذلك يرفضون تلك العروض بدافع الانتماء".

اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب