الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير الشباب: إجراءات قانونية ضد اللاعبين الهاربين من المعسكرات

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

قال د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إن الوزارة تفتح يديها لجميع افراد المنظومة الرياضية وللجنة الشباب من أجل مواجهة ظاهرة هروب اللاعبين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة د.محمود حسين، لمناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية لدورة الالعاب الاولمبية باريس 24.

وتوقع وزير الشباب أن تحصد مصر 10 ميداليات في أولمبياد باريس، حيث تحرص الوزارة علي تقديم الدعم اللازم لجميع الاتحادات الرياضية من اجل رفع اسم مصر في كافة المحافل:"أنا مساند لكل اتحاد ولو في مشاكل سنعمل علي حلها.. كلنا نحرص علي اسم البلد".

وأشار إلى أن مصر حققت انجازات كبيرة في الألعاب الفردية، لكن مهما نحقق من بطولات في تلك الألعاب، إذا حدثت هزيمة في مباراة كرة قدم للمنتخب القومي يُقال مصر مفيهاش رياضة: "كرة القدم هى مزاج عام الشعب المصري".

وأشار الي ان هروب بعض اللاعبين من المعسكرات تتعامل معها الوزارة من خلال الاجراءات القانونية، لافتا إلا أن أحد لاعبي الإسكواش الذي هرب للخارج استطاع أبناء منتخب مصر للاسكواش هزيمته “رايح - جاي" متسائلاً: ”أين متاعبه النفسية رغم تلك الهزائم”؟

ووجه حديثه للنواب وأعضاء الاتحادات:“نضع أيدينا في ايديكم للوصول الي حلول لتلك الظاهرة"، لافتا الي انه رغم تخفيض موازنة الوزارة، إلاّ أن ذلك لن يؤثر على دعم المنتخبات القومية في مختلف الألعاب الرياضية وسيتم تقديم كل الدعم”.

اجتماع لجنة الشباب والرياضة إجراءات القانونية الإجراءات القانونية الدكتور محمود حسين المنظومة الرياضية المنتخبات القومية اولمبياد باريس

الأكثر قراءة

رئيس قطاع الموارد الطبيعية في البنك الأوروبي: مصر دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية (حوار)

الرئيس السيسى يبعث رسالة إلى أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا

رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يتفقد جامعة المنصورة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم ثاني 2023

"إعلام بني سويف" تعلن الفائزين في مشروعات تخرج الكلية

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى