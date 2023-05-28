وزير الشباب: إجراءات قانونية ضد اللاعبين الهاربين من المعسكرات

قال د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إن الوزارة تفتح يديها لجميع افراد المنظومة الرياضية وللجنة الشباب من أجل مواجهة ظاهرة هروب اللاعبين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة د.محمود حسين، لمناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية لدورة الالعاب الاولمبية باريس 24.

وتوقع وزير الشباب أن تحصد مصر 10 ميداليات في أولمبياد باريس، حيث تحرص الوزارة علي تقديم الدعم اللازم لجميع الاتحادات الرياضية من اجل رفع اسم مصر في كافة المحافل:"أنا مساند لكل اتحاد ولو في مشاكل سنعمل علي حلها.. كلنا نحرص علي اسم البلد".

وأشار إلى أن مصر حققت انجازات كبيرة في الألعاب الفردية، لكن مهما نحقق من بطولات في تلك الألعاب، إذا حدثت هزيمة في مباراة كرة قدم للمنتخب القومي يُقال مصر مفيهاش رياضة: "كرة القدم هى مزاج عام الشعب المصري".

وأشار الي ان هروب بعض اللاعبين من المعسكرات تتعامل معها الوزارة من خلال الاجراءات القانونية، لافتا إلا أن أحد لاعبي الإسكواش الذي هرب للخارج استطاع أبناء منتخب مصر للاسكواش هزيمته “رايح - جاي" متسائلاً: ”أين متاعبه النفسية رغم تلك الهزائم”؟

ووجه حديثه للنواب وأعضاء الاتحادات:“نضع أيدينا في ايديكم للوصول الي حلول لتلك الظاهرة"، لافتا الي انه رغم تخفيض موازنة الوزارة، إلاّ أن ذلك لن يؤثر على دعم المنتخبات القومية في مختلف الألعاب الرياضية وسيتم تقديم كل الدعم”.