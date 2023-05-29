مقتل موظف بسبب خلافات على الميراث فى نجع حمادى

لقي موظف بالألومونيوم، مصرعه؛ بسبب خلافات على الميراث بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع علي أبو الحمد عبد الرازق، 47 عامًا، موظف بالألومونيوم؛ بسبب خلافات على الميراث بقرية نجع عمران التابعة للغربي بالسلامية بنجع حمادي.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.