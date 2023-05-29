الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مقتل موظف بسبب خلافات على الميراث فى نجع حمادى

جثة
جثة

لقي موظف بالألومونيوم،  مصرعه؛ بسبب خلافات على الميراث بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء إيهاب طه،  مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات،  بمصرع علي أبو الحمد عبد الرازق،  47 عامًا، موظف بالألومونيوم؛ بسبب خلافات على الميراث بقرية نجع عمران التابعة للغربي بالسلامية بنجع حمادي.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام،  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

اجهزة الامن احد أجهزة الأم الأجهزة الأمني الأجهزة الأمنية ب الأجهزة الأمنية

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى حادث ملاهى الإسكندرية

رئيس صندوق التنمية الحضارية يتفقد المشروعات التنموية والسكنية بكفر الشيخ

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم ثاني 2023

إحالة المتهمين بقتل طفل وسرقة "التوك توك" بالإكراه فى الإسكندرية للمفتى

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى "رام الله"

إخماد حريقين هائلين بمركزى المنيا وسمالوط نتيجة ماس كهربائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى