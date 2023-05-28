"باى باى كمال".. مراسل القاهرة الإخبارية: أردوغان كرر كلمات حملته الانتخابية بخطاب النصر

قال عمر أحمد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من أنقرة، إنه في الأحوال العادية فإن الرئيس المنتصر يبتعد عن الناخب الذي صوت لغيره، وكذلك منافسه، مؤكدًا أن خطاب الرئيس رجب طيب أردوغان الأول بعد فوزه كرر ذات الأقاويل التي كان يقولها خلال جولته الانتخابية، وبالأخص جملة "باي باي كمال".

وأضاف، خلال مداخلة عبر سكايب، مع "القاهرة الإخبارية"، أن أردوغان اتهم المعارضة بدعم الإرهاب وأنها تؤيد الشذوذ الجنسي، والعنف ضد المرأة، وربما سيتغير الخطاب بعد قليل عندما يلقي أردوغان الخطاب من أنقرة.

وأكد أن توجيه أردوغان الخطاب من أنقرة، هو رسالة مبطنة لكمال كليجدار أوغلو، والذي كان يقول: "أردوغان يسكن في هذا المنتجع الباهظ وعيش حياة مرفهة وشعبه يعاني اقتصاديًا".

مؤتمر صحفي لـ كليجدار أوغلو بعد قليل

وأشار إلى أن كمال كليجدار أوغلو، يعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل، وكذلك زعيمة المعارضة، موضحًا أنه يوجد حافلات لأنصار أردوغان يحتفلون بانتصاره بالقرب من مقر حزب الشعب الجمهوري.

وأكد أن أحزاب المعارضة من الصعب أن تجتمع على مائدة واحدة مثلما حدث في هذه الانتخابات.