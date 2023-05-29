رئيس صندوق التنمية الحضارية يتفقد المشروعات التنموية والسكنية بكفر الشيخ

التقى المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضارية الجاري تنفيذها بمدينة كفر الشيخ، ومتابعة سير العمل، ونسب الإنجاز، وذلك في إطار متابعة المبادرة الرئاسية للتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، ووفد صندوق التنمية الحضارية، المجمعين السكنيين غرب وشرق العاصمة، بإجمالي 142 برجا سكنيا، "سكن كل المصريين"، ضمن مبادرة الرئيس لتطوير عواصم المحافظات.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تمت مناقشة مجموعة من أعمال التنمية الحضارية التي تشهدها العاصمة، بالتعاون بين الصندوق والمحافظة، في إنشاء تجمعين سكنيين بشرق وغرب مدينة كفر الشيخ، مؤكدًا أن الدولة تعمل جاهدة على تطوير وجه الحياة فى المحافظة وتوفير بيئة كريمة للمواطنين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هناك تعاونا بين الصندوق والمحافظة، لاستكمال المشروعات، تمهيدا لافتتاحها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تفقد المجمعين السكنيين الجديدين الجاري الانتهاء منهما، الأول 33 عمارة بجوار جامعة كفر الشيخ ومسار العائلة المقدسة، والثاني غرب المدينة بإنشاء 109 عمارات سكنية بمنطقة تحيا مصر، مؤكدًا أنه جارٍ ربط المشروعين بشبكة طرق ومحاور رئيسية، وربطهما بمداخل ومخارج وأحياء مدينة كفر الشيخ، إضافة توفير الخدمات الأساسية بالمجمعين السكنيين لتحسين جودة الحياة بهما.

يذكر أن مدينة كفر الشيخ تشهد تطورا كبيرا في العديد من القطاعات سواء إنشاء محاور جديدة وتوسعة طرق، والربط بين غرب وشرق العاصمة وبينهما برافد الطريق الدولي الساحلي "طنطا - كفر الشيخ"، والمحلة - كفر الشيخ"،" و" كفر الشيخ - بلطيم"، وطريق"دسوق - كفر الشيخ المزدوج" الجاري الانتهاء منه حاليًا، وما سيتم من إنشاء كوبري علوي على مزلقان سخا والثاني على مزلقان محور سعد زغلول، بما تم من إنشاء كوبريين معدنيين، لحل مشكلة التكدس المروري من المدخل الشرقي للمدينة.