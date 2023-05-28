أردوغان: حزب الشعب الجمهورى يؤيد الشذوذ الجنسى.. وسيحاسب كليجدار أوغلوا لخسارته

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المنتصر اليوم في الانتخابات الرئاسية هو تركيا والديمقراطية، مؤكدًا أنه لن يخذل شعبه بكل فئاته.

وأضاف خلال كلمته بعد إعلان النتائج الأولية بفوزه بالانتخابات التركية، أن عام 2024، سيشهد انتخابات محلية وأنه يجب ألا يقف هذا السعي حتى يفوز بها، خاصة أن عدد الذين يحتفلون أمام مقر حزب العدالة والتنمية هم 55 الفًا، وأنه يجب أن يحافظوا على بلادهم وقوتهم.

وأشار إلى أن حزب الشعب الجمهوري وأحزاب المعارضة تؤيد الشذوذ الجنسي، وكذلك العنف ضد المرأة، لافتًا أن كل انتخابات هي مولد جديد ولا يمكن لا أحد أن يهاجم مؤسسة العائلة أو يحاول تقويضها، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيحاسب كليجدار أوغلوا على هزيمته بالانتخابات.

توجيهه الشكر للمناطق المنكوبة

كما وجه الشكر للمناطق الـ 11 المنكوبة من الزلزال لوقوفهم إلى جانبه ومساندته وانتقالهم من الحاويات والخيم للتصويت له، وأكد لهم أنه سيفي بوعده معهم وخلال عام سينتقلون للمساكن الدائمة.