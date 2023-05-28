أردوغان: حزب الشعب سيودع كليتجدار أوغلو وسيحمله مسؤولية الأداء السيء في الانتخابات

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، خطابًا لمناصريه بعد فوزه بانتخابات الرئاسة التركية لولاية ثالثة.

وقال أردوغان: "نحن عشاق اسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر".

وتقدم الرئيس التركي بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحه احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين، قائلًا "أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسؤولية تجاهه لمدة 5 سنوات قادمة"، وفقًا لما نقله موقع تركيا الان.

وتابع أردوغان "قلنا مرارًا إن المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب آمال كل من يعول علينا، مؤكدا أن الشعب التركي كله هو الفائز بهذه الانتخابات".

ولفت أردوغان إلى أن حزب الشعب الجمهوري سيودع كمال كليتشدار أوغلو وسيحمله مسؤولية الأداء السيء في الانتخابات.

وأكد أردوغان أن الهدف هو عدم تخلي تركيا عن الأهداف المنشودة وأن يتمسك الشعب بتوحده.

أنصار أردوغان يحتفلون بعد اقترابه من تحقيق الفوز فى الانتخابات الرئاسية

وبدأ أنصار الرئيس التركي المنتهي ولايته رجب طيب أردوغان، قبل قليل، في الاحتفال أمام مقر الحرية والعدالة في العاصمة أنقرة جراء فوز أردوغان وفق النتائج الأولية من فرز الصناديق في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية.

وتجاوزت نسبة التصويت لأردوغان حتى اللحظة 52% وبقي عدد قليل جدًا من الصناديق لم يعلن عن نتائجها.

من جانبه، يستعد أردوغان لإلقاء خطابه، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.

كما عمت الاحتفالات أمام مقرات حزب العدالة والتنمية في المدن التركية.

وأعلنت وسائل إعلام تركية، قبل قليل، عن تقدم الرئيس التركي المنتهي ولايته رجب طيب أردوغان على كيليجدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، وذلك عقب فرز أكثر من 40% من الأصوات، وفقًا لموقع تركيا الآن.

وقبل قليل، قالت وسائل الإعلام إن أردوغان حصل على 58.03 % وكيليجدار أوغلو على 41.97 % بعد فرز 35 % من الأصوات.

وكان رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أعلن اليوم أنه لم يتم تسجيل حتى الآن أي تطورات سلبية أثرت على عملية التصويت.