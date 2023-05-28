الأولمبي الباجي يضاعف آلام الترجي ويتوج بكأس تونس للمرة الثالثة

توج الأولمبي الباجي بلقب كأس تونس لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه المثير 1 / صفر على الترجي، اليوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة.

ورغم السيطرة الميدانية للترجي على أغلب فترات المباراة، التي أقيمت على ملعب (حمادي العقربي)، إلا أن لاعبيه عجزوا عن ترجمة الفرص التي أتيحت لهم إلى أهداف، في الوقت الذي اغتنم لاعبو الأولمبي الباجي الهجمات القليلة التي سنحت لهم خلال اللقاء.

وتقمص أسامة بوقرة دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف الأولمبي الباجي الوحيد في الدقيقة 66، ليقود فريقه للوقوف على منصة التتويج من جديد، بعدما حمل كأس البطولة عامي 1993 و2010.

وبهذا الفوز، واصل الأولمبي الباجي تفوقه على الترجي للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سبق أن تغلب 2 / صفر على الفريق الملقب بـ(شيخ الأندية التونسية)، في مباراتهما الأخيرة التي جرت بينهما بالدوري التونسي هذا الموسم في أبريل الماضي.

وتأتي تلك الخسارة، لتضاعف من آلام الترجي، الذي مازال يعاني من خروجه الموجع من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بخسارته صفر / 4 أمام الأهلي المصري في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وكان الترجي يأمل في الفوز بكأس تونس للمرة الـ16 في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية المتوجة باللقب، الذي غاب عن خزائنه منذ موسم 2015 / 2016، لاسيما في ظل نتائجه الباهتة أيضا في مجموعة التتويج بالدوري التونسي هذا الموسم.

ويحتل الترجي المركز الرابع حاليا في مجموعة التتويج برصيد 14 نقطة من 7 مباريات، بفارق 6 نقاط خلف النجم الساحلي (المتصدر)، الذي خاض 8 لقاءات.