نسب مشاركة مرتفعة.. "القاهرة الإخبارية" تكشف موعد إعلان نتائج الانتخابات التركية

كشف عبد الناصر سنجي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن حجم الإقبال على التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن اللجنة العليا للانتخابات بدأت تعلن النتائج الأولية ومع مرور الوقت ستضح الصورة بشكل أكبر عن عدد الناخبين الذين شاركوا في انتخابات الرئاسة التركية.

مراسل “القاهرة الإخبارية”: نسب المشاركة في الانتخابات التركية كثيفة

وأضاف أن التوقعات تقول إن نسب المشاركة في الانتخابات التركية عالية وكثيفة أكثر ربما من الجولة الأولى نظرًا للمشاركة الكبيرة التي حدثت في الخارج.

وأشار إلى أن المرشحين رجب طيب أردوغان وكليجدار أوغلو يتنافسان بقوة على الفوز بالرئاسة التركية، موضحًا أن الانتخابات شهدت مشاركة كبار السن والشباب أيضًا.

وأوضح أن عملية فرز الأصوات تسير بسرعة، وربما في خلال ساعة أو ساعة ونصف الساعة يتم الإعلان عن النتائج شبه الرسمية.