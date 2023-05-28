بعد مطالبات بإلغائها.. 9 سلبيات لـ "interview" المدارس الخاصة

تجري العديد من المدارس الخاصة مقابلات للأطفال الملتحقين بها لقبولهم وعلى الرغم أن لهذه المقابلات من إيجابيات في انتقاء أفضل الطلاب للالتحاق بهذه المدارس، إلا أنها تتضمن العديد من الآثار السلبية علي العديد من الأطراف وكشف د.تامر شوقى الخبير التربوى لـ"الدستور" هذه السلبيات، بالتزامن مع مطلبات الحوار الوطنى بإلغاء الإنترفيو فى المدارس الخاصة.

• يخضع الطفل بل وأسرته إلي ضغوط نفسيىة في سن صغير وفي مرحلة مبكرة يُفترض أن تكون خالية من أي ضغوط عليه.

• تتضمن أسئلة تفوق المستوي العقلي للطفل، خاصة أن هذه الأسئلة لم تخضع للمعايير والشروط العلمية للقياس والتقويم .

• قد تهز ثقة الطفل بنفسه بل وثقة أسرته فيه حال اخفاقه في المقابلة، ونجاح أطفال آخرين قد يكون علي معرفة بهم.

• قد تولد لدى الطفل اتجاهات ومشاعر سلبية نحو المدرسة والتعليم بشكل عام لأنه اقترنت في ذهنه بالاختبارات والاخفاق أو النجاح فيها

• قد تكون وسيلة لجمع رسوم من أولياء الأمور بشكل مبالغ فيها دون تقديم خدمة حقيقية.

• قد تتدخل فيها المحسوبية والواسطة لانجاح وقبول أطفال غير جديرين للإلتحاق بها، واستبعاد أطفال أخرين أكثر جدارة للإلتحاق بها.

من ثم يمكن اقتراح معايير أخرى لقبول الأطفال بشكل موضوعي وغير مؤذ لهم مثل :

• الكشف الصحي الطبي علي الاطفال الملتحقين للتأكد من توافر المعايير الصحية المناسبة والخلو من أي اعاقات ظاهرة

• التأكد من توافر مستوي الذكاء المناسب للأطفال المتقدمين من خلال تطبيق بعض اختبارات الذكاء- المناسبة للأطفال والموثوق فيها والمعروفة لدي المتخصصين من خلال مراكز الارشاد النفسي المتوافرة في الجامعات والتي تقدم خدماتها لاطفال المدارس.

• اخضاع الطفل للملاحظة بعد التحاقه بالمدرسة لفترة 6 شهور للتأكد من سلامته النفسية ولياقته العقلية.