الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بخصومات 50%.. انطلاق مهرجان العيد في مول الفرما ببورسعيد

مهرجان العيد في مول
مهرجان العيد في مول الفرما ببورسعيد

ينطلق مهرجان أهلا بالعيد في دورته الأولى لعرض جميع المنتجات والبضائع والملابس بخصومات تصل لـ 50% داخل مول الفرما، وذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمشاركة أكبر العارضين والتجار ببورسعيد، في إطار ما تشهده محافظة بورسعيد من تنمية تجارية غير مسبوقة.

يقدم المهرجان عروض وخصومات تصل إلى 50% على المنتجات المعروضة بالمول وقال محافظ بورسعيد، إن مشروع مول الفرما ببورسعيد، يمثل إضافة للمشروعات السياحية والتجارية على أرض بورسعيد، ويساهم فى تحقيق الرواج التجارى والسياحى للمحافظة، كما يعد واجهة حضارية ومشرفة لبورسعيد تماشيا مع الطفرة التى حققتها الدولة المصرية ببورسعيد.

يعد مشروع مول الفرما ببورسعيد من المشروعات الحضارية الواعدة فى المجال التجارى والسياحى ببورسعيد ويتكون من دور أرضى وأول جراج بطاقة استيعابية 100 سيارة ودور ثانى وثالث ورابع، ويضم 150 محلا متعدد الأغراض بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى دور خامس يضم عدد من المطاعم والكافيهات ومطاعم المأكولات السريعة ومناطق مفتوحة، وكاميرات مراقبة، ومصاعد داخلية وأماكن ترفيهية، بما يساهم فى دعم وتنشيط القطاع السياحى.

أهلا بالعيد الحضارية الدولة المصر الغضبان القطاع السياح

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