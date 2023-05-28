الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح مقر فعاليات "وعى وبر أمان" لدعم الصيادين والأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أكد محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم أوجه الرعاية والدعم لصيادي بحيرة المنزلة وللأسر الأولى بالرعاية بمراكز شمال الدقهلية، معربًا عن شكره وتقديره لوزارة التضامن الاجتماعي لما تقدمه من خدمات اجتماعية لكل الفئات بنطاق محافظة الدقهلية.

جاء ذلك خلال افتتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية الدكتور وائل عبدالعزيز، ورئيس مركز ومدينة المطرية نادر محيي الدين، نيابة عنه، مقر فعاليات برنامج "وعي وبر أمان" لتنفيذ التدخلات الاجتماعية المختلفة لرعاية ودعم ومساندة الصيادين ببحيرة المنزلة وأيضًا الأسر الأولى بالرعاية بالمنطقة. 

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تسليم بعض المساعدات العينية لجمعية الصيادين لتوزيعها على الأسر المستهدفة، على هامش عملية الافتتاح قامت مديرية التضامن الاجتماعي، وستقوم لجنة متخصصة من الوزارة بدراسة ووضع خطة شاملة لنوعية التدخلات الاجتماعية المطلوبة لصغار الصيادين والأسر المستهدفة وذلك لتفعيل أوجه التنمية المستدامة.

وفي إطار البروتوكول الموقع في هذا الشأن بين الوزارة والمحافظة، قال إنه شارك في فعاليات اليوم ممثلو الجمعيات الأهلية وشيخ الصيادين وعدد من الشخصيات العامة.

جدير بالذكر أن البروتوكول المشار إليه يستهدف تمكين صيادي بحيرة المنزلة اقتصاديًا من خلال تنفيذ برامج اجتماعية لرفع مستوى الوعي لدى مجتمع صيادي بحيرة المنزلة للنهوض بأسرهم بما يحقق التنمية المستدامة وتمكينهم اقتصاديًا، ومن المقرر أن يقدم المقر، وموقعه في مركز المطرية، الرعاية الاجتماعية لصيادي بحيرة المنزلة ويخدم مراكز المطرية والمنزلة والجمالية.

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