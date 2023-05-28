الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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معركة فى المدينة الأهم.. صراع انتخابى بين أنصار أردوغان وأوغلو للفوز بأصوات إسطنبول

أنصار أردوغان
أنصار أردوغان

قال عبدالناصر سنجي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" إن الناخبين في مدينة إسطنبول يمثلون 20% من مجموع من يحق لهم التصويت في تركيا، وهم حوالي 61 مليون مواطن.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أنه في الجولة الماضية من الانتخابات الرئاسية التركية كان كمال كليجدار أوغلو مرشح المعارضة قد تقدم على الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول، حيث حصل على 48.5%، بينما حصل أردوغان على 46.5%.

وتابع: "من خلال حديثنا مع الناخبين اليوم وجدنا أنصار أردوغان يقولون إنهم يسعون لاستعادة أصوات إسطنبول من المعارضة التي استولت عليها من خلال الانتخابات البلدية عام 2019".

مراسل “القاهرة الإخبارية”: أنصار أردوغان يتوقعون أعلى الأصوات فى إسطنبول

وأشار إلى أن هناك تضاربًا في الآراء والشعور لدى الناخبين، مضيفًا: "بعد خسارة كليجدار أوغلو في الجولة الأولى كان هناك بعض الإحباط لدى أنصار كليجدار أوغلو وتحالف الأمة، وحالة نشوة وفرح لدى أنصار أردوغان وتحالف الشعب لتقدمهم في الجولة الأولى".

واستكمل: "أنصار أردوغان يتوقعون الحصول على أعلى الأصوات في مدينة إسطنبول".

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