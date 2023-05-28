اللقطات الأولى من فرز الأصوات بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" اللقطات الأولى لبدء عملية فرز الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

حيث أغلقت مراكز وصناديق الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الأتراك في تمام الخامسة مساءً لتبدأ عملية فرز الأصوات.

رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية: الإقبال على الانتخابات الرئاسية كبير

وأكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أنه لم تصل حتى الآن أي أنباء عن سلبيات أثرت على عمليات التصويب في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية.

كما أشار رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية إلى أن الإقبال على المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية كبير جدًا.