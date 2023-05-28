الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أردوغان: ندعو لحماية صناديق الاقتراع حتى إعلان النتائج النهائية

أردوغان
أردوغان

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحماية صناديق الاقتراع حتى إعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة التركية 2023 وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

كما توقع أردوغان أن تمر الانتخابات بشكل سلس مع إعلان النتائج بشكل سريع، مشيرًا إلى أنه سيحترم قرار الشعب في اختيار رئيسه.

وأشار إلى أن الإقبال على الانتخابات التركية كان كبيرًا حيث وصل إلى 90%.

كما دعا أردوغان المواطنين الأتراك للتصويت دون ضعف، وذلك قبل إغلاق مراكز الاقتراع وصناديق الانتخابات.

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