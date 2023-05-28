طلاب إعلام عين شمس يتألقون فى مشروع تخرج للتوعية بأهمية المدارس الفنية

قام طلاب كلية الإعلام جامعة عين شمس بعمل مشروع تخرج هادف يسعى لتوعية المواطنين بأهمية مدارس التعليم الفنى، حيث قاموا بعمل حملة كمشروع تخرج تسمى حملة تكنو تايم، ليعملون على الترويج لهذه المدارس وهى مدارس حكومية كما أنهم يعرفون المواطنين بأهمية التعليم الفنى فى مصر.



وقالت منة الله أحمد، إحدى طلاب المشروع، إن هذه الحملة للترويج عن خمس مدارس من مدارس التكنولوجية التطبيقية الحديثه وهم مدرسة إيجيبت جولد المتخصصه في الذهب ومدرسة hst المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ومدرسة ظهر متخصصة في الغاز الطبيعي، ومدارس we المتخصصة في الاتصالات ومدرسة الضبعة المتخصصة في النووي.



وأضافت منة لـ"الدستور": جاءت فكرة الحملة توافقا مع رؤيه مصر 2030 للنهوض بالصناعة والتعليم الفني، وهدفنا تعريف الجمهور بمميزات وتخصصات وأماكن هذه المدارس".



واستكملت: «في البداية قامت حملة تكنو تايم بعمل استبيان “نسأل الجمهور هل يعرفون هذه المدارس وتخصصاتها”، فوجدنا أن معظم الناس لم يعرفوا عن هذه المدارس وتخصصاتها، لذا سعينا لسرد مميزات المدارس وأهمية التعليم الفني».

وجاء أسماء الطلاب فى المشروع كالتالى:

اسماء الفريق

محمد صالح

محمد سمير

منه الله احمد

منه الله فكري

نهى صلاح

يوأنا محسن

هداية احمد

منه الله ممدوح

غاده مصطفى

امنيه هشام

ساره ايهاب

ساره عابدين

ندى ماهر

رحاب طارق

كريمان عمرو

رحمه مصطفى

سهيله حسام

ايه عبد المعبود

اسماء عبد المعبود

المشرف على الحمله أ/ إسراء الشيخ

كانت قد شاركت حملة تكنو تايم في event لـedu tech للتحدث مع الطلاب، وقامت الحمله بعمل qr code الخاص بصفحة الحملة على إنستجرام وفيسبوك، لكي يعرفوا الناس أكثر عن هذه المدارس.

