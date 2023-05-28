25 يونيو.. إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى أحداث عنف الظاهر

حجزت الدائرة الثالثة (إرهاب) بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، الأحد، إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 3480 لسنة 2013 الظاهر والمعروفة إعلاميًا بأحداث عنف الظاهر لجلسة 25 يونيو للحكم.

صدر قرار الدائرة، برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

غريب سالم غريب المتهم التاسع بأمر الإحالة، ومحمود عصام عبدالحميد هاشم المتهم الأول بأمر الإحالة، وعصام محمد محمد حسين المتهم السادس والعشرين بأمر الإحالة، ومحمد رفعت عبدالباسط المتهم 102 بأمر الإحالة.

والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم صادر ضدهم حكم غيابي بجلسة 31 ديسمبر 2016 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمده 5 سنوات بتهمة التجمهر واستعراض القوة والقتل وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر.