الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استعدادًا للانتقال إلى ريال مدريد.. بيلينجهام يودع زملاءه في دورتموند

جودي بيلينجهام
جودي بيلينجهام

ودع جودي بيلينجهام نجم بروسيا دورتموند الألماني، زملاءه في الفريق اليوم الأحد استعداداً للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

ورصدت العدسات موهبة إنجلترا وهو يهدي زملاءه في دورتموند كرات بتوقيعه.

ويأتي ذلك على خلفية التقارير التي أكدت اقتراب الدولي الإنجليزي من الانتقال لصفوف «الميرنجي» في صفقة قياسية ستبلغ ١٠٠ مليون يورو.

ويرتبط بيلينجهام بعقد مع بروسيا دورتموند حتى صيف 2025، وتبلغ القيمة التسويقية للنجم الإنجليزي 120 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

وشارك النجم الإنجليزي - البالغ من العمر 19 عامًا - في 42 مباراة مع بروسيا دورتموند (في كافة المسابقات)، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع سبع تمريرات حاسمة.

يذكر أن بوروسيا دورتموند خسر لقب الدوري الألماني، أمس السبت، لصالح بايرن ميونخ الذي توج بفارق الأهداف، بعد التساوي في عدد النقاط.

وعقب انتهاء المباراة، شوهد بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند، وهو يخرج من أرضية الملعب غاضبًا حيث قام دفع كاميرا المصور الصحفي أثناء محاولة تصوير الأخير للاعب الإنجليزي.

وكان اللاعب الإنجليزي غاضبًا بشكل مثير للجدل ولفت أنظار الجميع، وجاء ذلك بسبب خسارة فريقه بوروسيا دورتموند، لقب بطولة الدوري الألماني لصالح الغريم التقليدي بايرن ميونخ.

جودي بيلينجهام بروسيا دورتموند ريال مدريد الدورى الألماني بايرن ميونخ

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