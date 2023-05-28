6 مشروبات للتخلص من السموم.. تناولها هذا الصيف لتنظيف الرئة من الأتربة

تعتبر رئة الإنسان من أهم أعضاء الجسم وبعض من التدابير التي تتخذ تظل الرئة بصحة جيدة خالية من السموم.

وهناك بعض المشروبات التي عن طريقها يمكن أن تظل الرئة سليمة خالية من السموم خلال فصل الصيف بالتزامن مع العواصف الترابية، نقدمها لكم من خلال هذه السطور بحسب موقع "timesnownews":

العسل والماء الساخن:

يمكن أن يساعد هذا المشروب في إزالة السموم من الجسم ومحاربة آثار الملوثات من الأجواء الترابية، فيحتوي العسل على خصائص مضادة للالتهابات تساعد الجسم على تطهيره من العدوى التي تتسبب في التهاب الحلق في المقام الأول.

الشاي الأخضر:

يشيع استخدام الشاي الأخضر هذه الأيام، حيث أنه غني بمضادات الأكسدة التي قد تساعد في منع أو تقليل الالتهاب في الرئتين، فقد يكون تناول 2-3 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا طريقة رائعة لتطهير الرئتين.

القرفة:

القرفة مليئة بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الرئتين وخفض ضغط الدم والتحكم في مستويات السكر في الدم، حيث أظهرت الأبحاث أن هذه الفوائد المضادة للالتهابات والأكسدة يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للأشخاص المصابين بسرطان الرئة قبل العلاج وبعده.

مشروب الزنجبيل والكركم:

يمكن أن تكون خصائص الكركم مفيدة في السيطرة على السعال والاحتقان والبرد، فتناول مشروب الكركم والزنجبيل، لأنه يحتوي على عوامل مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادة للسرطان يشفي من الاحتقان.

العرقسوس:

يمكن أن يساعد تناول العرقسوس في علاج السعال والبرد والتهاب الحلق وتنظيف الرئتين، كما أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

عصير التفاح والشمندر والجزر:

هذه الأطعمة الثلاثة يمكنها التخلص الكامل من السموم في الجسم، حيث أنها غنية بالألياف وفيتامين ج وفيتامين هـ والبوتاسيوم والعديد من المركبات الأخرى التي قد تساعد في السيطرة على مرض الربو، و يعتبر تناول هذا العصير الغني بمضادات الأكسدة في منتصف الصباح طريقة رائعة لتطهير الرئتين من السموم.