الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اللجنة المصرية لليونسكو تنظم مشروع تأهيل "ميسرات تعليم الكبار"

تعليم الكبار
تعليم الكبار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظيم اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو المرحلة الأولى لمشروع "تأهيل ميسرات تعليم الكبار على استخدام منهجية المرأة والحياة التي تتمثل في تنظيم ورشة عمل بعنوان "تعليم الكبار مدخلاً للتمكين والمواطنة"، بالتعاون مع جمعية حواء المستقبل (الأمانة العامة للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار)، والهيئة العامة لتعليم الكبار، والمركز الإقليمي لليونسكو لتعليم الكبار، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وذكرت وزارة التعليم العالي - في بيان اليوم  الأحد - أن المشروع يأتي في إطار برنامج مساهمة منظمة اليونسكو للعام 2022-2023، بحضور الدكتورة إقبال السمالوطي الأمين العام للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار رئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي لليونسكو لتعليم الكبار بسرس الليان، وذلك بمقر المركز الإقليمي لليونسكو لتعليم الكبار بسرس الليان بالمنوفية.

وأكد الدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات المشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن الهدف من المشروع هو بناء قدرات 100 من مديري عموم الأفرع والتدريب ومعلمات الكبار بفصول محو الأمية والمتابعين التربويين على منهجية المرأة والحياة بمناطق ومحافظات مبادرة (حياة كريمة)، وذلك في إطار تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 المعني بالتعليم دون تمييز من خلال تمكين المرأة بالمناطق الأكثر تهميشًا بالتدريب على منهجية المرأة والحياة. 

وأشار حمزة إلى أن مراحل المشروع تتمثل في مرحلة تحضيرية عُقد خلالها عدد من الاجتماعات التنسيقية، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية واللجنة التنسيقية بتنفيذ المشروع، موضحًا أنه من المقرر تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بمركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار (اسفك) سرس الليان، وبمشاركة متدربين من ممثلي محافظات الوجه البحري والوجه القبلي والمحافظات الساحلية، مضيفًا أنه سيتم توثيق أعمال المشروع من خلال طباعة تقرير يتضمن كافة مراحل المشروع ونتائجه وتوصياته وتوزيعه على الجهات المعنية ذات الصلة.

حضر فعاليات الورشة، الدكتور خالد خضر مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار (اسفك) سرس الليان، السيد العبسي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، الدكتورة وفاء خميس ممثلة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإدارة محو الأمية، ومشاركة ما يقرب من 25 من مديري عموم الأفرع والتدريب ومعلمات الكبار بفصول محو الأمية والمتابعين التربويين على منهجية المرأة والحياة بمحافظات الوجه القبلي (سوهاج - قنا - أسوان).

اللجنة المصرية لليونسكو ميسرات تعليم الكبار وزارة التعليم العالي المرأة والحياة حياة كريمه

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