الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة محل خردة بالأميرية

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة الأميرية اليوم الأحد حبس مسجلين خطر متورطين في سرقة محل خردة بأسلوب كسر القفل بمنطقة الأميرية ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

 وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الأميرية من ضبط شخصين، حال استقلالهما دراجة نارية بتروسيكل - بدون لوحات معدنية  وبحوزتهما صاروخ كهربائى، ميزان بكافات حديدية ، موازين حديدية بالكيلو جرام، كتلة حديدية كبيرة، مقص حديدى وبسؤالهما أقروا بسرقتهم محل خردة بدائرة القسم.

باستدعاء مالك المحل تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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