الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. بدء تطعيمات الحجاج بـ 8 مكاتب صحية في الفيوم

غداً.. بدء عملية
غداً.. بدء عملية تطعيمات حجاج الفيوم ب 8مكاتب صحية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، عن بدء التطعيمات اللازمة لحجاج القرعة والشركات السياحية، غدًا الإثنين، لتلقي التطعميات الصحية والطبية للمواطنين المقرر أدائهم لفريضة الحج لعام 2023.

وأعلن الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، عن فتح مكاتب الصحة بالمراكز الستة بمحافظة لتخفيف الازدحام عن المواطنين وخاصة كبار السن وتسهيل تلقي التطعيم.

وأوضح وكيل الصحة، باستعداد مديرية الصحة بـ 8 بمكاتب صحية متوزعة على 6 بمراكز المحافظة 2 بمدينة الفيوم وتوفير المصل بجميع المكاتب الصحية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن هذة التطعميات الطبية للحج والعمرة تأتي بناءً على تقييم مخاطر الصحة العامة، ودراسة الوضع الوبائي، وانتشار الأمراض المعدية على الصعيد الإقليمي والدولي، وبمراجعة الاشتراطات الصحية للسلطات السعودية.

ولفت إلى ضرورة اكتمال جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا (جرعة واحدة من لقاح جونسون أو جرعتين من باقي اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية) مع تقديم شهادة الـQR Code - على ألا يكون مضى على آخر جرعة 6 أشهر- والتطعيم ضد الالتهاب السحائي، خلال آخر 3 سنوات، مع تقديم شهادة التطعيم، وذلك بناء على اشتراطات السلطات الصحية السعودية.

غدا بدء عملية تطعيمات حجاج الفيوم 8مكاتب صحية

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