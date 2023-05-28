الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شحن 109 آلاف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد

ميناء
ميناء

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر، اليوم، استمرار شحن خام الكلينكر إلى الأسواق الخارجية وخاصة أوروبا وإفريقيا عبر الأرصفة الجديدة للميناء فقد استقبلت السفينة BULK ECUADOR القادمة من تركيا لتحميل  57 ألف طن من خام الكلينكر إلى أسبانيا .

كما استقبل الميناء السفينة PY THIAS، القادمة من ميناء الإسكندرية وذلك لشحن 52500 طن من خام الكلينكر إلى غانا .

على جانب آخر، استقبل  ميناء غرب بورسعيد  السفينة LENNEBORG القادمة من ميناء الإسكندرية لتفريغ 6366 طن حديد بالميناء وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ فى حوض البحر المتوسط .
 وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء و عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

إسكندرية اسبانيا الإسكندرية اقتصادية قناة السويس الاسواق الخارجية استمرار

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