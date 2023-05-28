أبرز أرقام وإحصائيات المباريات النهائية لكأس الكونفدرالية الإفريقية

يلتقي فريقي يانج أفريكانز التنزاني واتحاد العاصمة الجزائري في الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية (2022-2023).

ولم يسبق لكلا الفريقين أن توجا من قبل بلقب كأس الكونفدرالية، حيث يطمح اتحاد العاصمة ويانج أفريكانز بأول لقب قاري في تاريخهما.

ويستعرض «الدستور» أبرز الأرقام والإحصائيات الخاصة بتاريخ المباريات النهائية لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

1- يعد النادي الصفاقسي التونسي، هو الفريق الأكثر تتويجًا بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، برصيد 3 ألقاب، يليه كل من النجم الساحلي التونسي، ونهضة بركان، والرجاء البيضاوي المغربيين، ومازيمبي الكونغولي، برصيد لقبين لكل منهما، إلى جانب لقب واحد لكل من الجيش الملكي، الفتح الرباطي، والمغرب الفاسي، والأهلي والزمالك، وهارتس أوف أوك، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

2- يعد الصفاقسي التونسي، هو الأكثر وصولًا للمباراة النهائية لكأس الكونفدرالية، في أربع مناسبات، أعوام 2007، 2008، 2010، 2013.

وجاء في المركز الثاني كل من النجم الساحلي التونسي (2006، 2008، 2015)، ونهضة بركان المغربي (2019، 2020، 2022)، ومازيمبي الكونغولي (2013، 2016، 2017)، برصيد 3 مرات لكل منهم.

3- تعد الأندية المغربية، الأكثر حصدًا للقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، برصيد 7 ألقاب، تليها الأندية التونسية، برصيد 5 ألقاب، ثم لقبين لأندية مصر والكونغو الديمقراطية، إلى جانب لقب وحيد، لأندية غانا ومالي والكونغو.

4- أربعة أندية فقط تمكنت من الوصول إلى الدور النهائي لكأس الكونفدرالية، مرتين متتاليتين، وهم: الفتح الرباطي المغربي (2005، 2006)، الصفاقسي التونسي (2007، 2008)، مازيمبي الكونغولي (2016، 2017)، نهضة بركان (2018-2019 / 2019-2020)

5- منذ انطلاق مسابقة كأس الكونفدرالية عام 2004، خلى الدور النهائي للبطولة، من أي أندية عربية، وذلك في ثلاث مناسبات فقط (أشانتي كوتوكو وهارتس أوف أوك الغانيين في نهائي 2004)، و(دجوليبا المالي وليوباردز الكونغولي في نهائي 2012)، و(مازيمبي الكونغولي وسوبر سبورت الجنوب إفريقي في نهائي 2017).

6- خمس مباريات نهائية، تم حسمها بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك في أعوام 2004، 2009، 2011، 2018/2019 – 2021/2022 .