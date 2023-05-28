تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل الطبيب بالتجمع الخامس لسرقته، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات، لجلسة 24 يونيو؛ لاستدعاء مجري التحريات.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين" س .س “، و"م . و”، و"ع .ع “، و”م .ع"، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، الأوليين، بقتل المجني عليه حاتم.م، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن نسجتا له مخططا محكما أعدتاه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.