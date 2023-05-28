10 مصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على إقليمي المنوفية

استقبل مستشفى الباجور المركزي، 10 مصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنوفية وذلك على طريق الإقليمي المار بمركز ومدينة الباجور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي الخدمات الطبية وإسعاف المصابين.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال يفيد بورود إبلاغ من شرطة النجده بإصابة 10 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الباجور بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس المباحث، الذي تبين له إصابة عشرة أشخاص إصابات بالغة وذلك أثناء تواجدهم على متن سيارة ربع نقل لنقل العماله غير المنتظمه للعمل في الحقول، وتم نقلهم إلى المستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.