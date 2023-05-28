الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

10 مصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على إقليمي المنوفية

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة ربع نقل

استقبل مستشفى الباجور المركزي، 10 مصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنوفية وذلك على طريق الإقليمي المار بمركز ومدينة الباجور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي الخدمات الطبية وإسعاف المصابين. 

 

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال يفيد بورود إبلاغ من شرطة النجده بإصابة 10 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة. 

 

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الباجور بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس المباحث، الذي تبين له إصابة عشرة أشخاص إصابات بالغة وذلك أثناء تواجدهم على متن سيارة ربع نقل لنقل العماله غير المنتظمه للعمل في الحقول، وتم نقلهم إلى المستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة. 

 

 

 

10أشخاص أحداث الواقعة احمد كشك أخطرت النيابة إسعاف المصابين الصالح العام السيطرة على الحريق

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