الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هشام حطب: فتحنا ملف التجنيس مع الاتحادات الدولية والأوليمبية الدولية

هشام حطب
هشام حطب

أوضح هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أن مشكلة تجنيس اللاعبين تعتبر من أهم الملفات التي يعاني منها معظم الدول في الرياضة، خاصة أن هناك بعض اللوائح الخاصة ببعض الاتحادات الدولية تسمح بتجنيس اللاعبين بإجراءات سهلة.

وقال هشام حطب إن اللجنة الأوليمبية المصرية فتحت هذا الملف من أجل إعداد دراسة شاملة ومراجعة جميع اللوائح الدولية الخاصة بالاتحادات الدولية في جميع الرياضات من أجل تحديد المقترحات وعرضها على الاتحادات الدولية المختلفة وعلى اللجنة الأوليمبية الدولية من أجل السيطرة على هذه الظاهرة الدولية خلال الفترة المقبلة. 

وأشار إلى أن واقعة أحمد بغدودة لاعب المصارعة أمام مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، وهناك متابعة واتصال مع مجلس إدارة اتحاد المصارعة المصرية من أجل دراسة الموقف كاملًا واتخاذ الإجراءات المناسبة وأيضًا دراسة كافة الأمور وبالتأكيد هدف جميع المتواجدين في المنظومة الرياضة المصرية هو الحفاظ على اللاعبين وتوفير الإمكانيات المناسبة لهم من أجل الاستقرار والتركيز في التدريبات والمنافسات فقط للحفاظ على الطفرة الرياضية التي تحققت خلال السنوات الحالية بفضل التعاون التام بين اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية بفضل دعم ومساندة الدولة المصرية في الفترة الحالية، وهو الدعم غير المحدود بفضل رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتمامًا غير محدود كانت نتيجته الإنجازات التي تتحقق في الفترة الحالية ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

وشدد على توفير الدعم في توقيته ووفقًا لاحتياجات الاتحادات الرياضية وفقًا للخطط التي تم وضعها، من أهم الملفات التي تنهي أزمات الاتحادات وتساعد في دعم اللاعبين وتنفيذ البرامج الخاصة بهم للحفاظ على ما تم الوصول له من نجاحات خلال الفترة الحالية.

الاولمبية اللجنة الأولمبية الاتحادات الرياضية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي منح الرياضة والرياضيين

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