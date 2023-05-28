موقف محمد الشناوى النهائى من المشاركة فى نهائى دورى الأبطال

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى، على عقد جلسة مع الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، للاطمئنان على جميع التفاصيل الخاصة بموقف اللاعبين المصابين من اللحاق بمباراتي سيراميكا كليوباترا والوداد المغربي.

وكشف مصدر مسئول عن أن طبيب الأهلي أكد خلال جلسته مع كولر أن حسين الشحات ومروان عطية وحمدي فتحى ورأفت خليل يعانون من إجهاد عام، لكنهم سيكونون جاهزين للمشاركة فى التدريبات بعد أن تغيبوا عن مواجهة طلائع الجيش بالدوري.

وأضاف المصدر أن رئيس الجهاز الطبي أكد أيضا أن بيرسي تاو يعاني من إجهاد خفيف فى العضلة الخلفية ويحتاج لثلاثة أيام فقط ليكون جاهزا للمشاركة في نهائي إفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن طبيب الأهلي شدد في حديثه مع السويسري على أن محمد الشناوى حارس المرمى يبذل مجهودا كبيرا للحاق بالنهائى الإفريقى ويخضع لبرنامج تأهيلي على ثلاث فترات يوميا وأن فرصة لحاقه تتزايد بسبب المجهود الكبير الذى يبذله في البرنامج العلاجي.

وكان الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قد قال إن مصطفى شوبير ‏حارس الفريق، تعرض لجرح قطعي في الجفن العلوي خلال مباراة طلائع الجيش، وتم وضع ‏لاصق طبي، واستكمل الحارس المباراة بصورة طبيعية، فيما يخضع لفحص طبي جديد خلال ‏الساعات المقبلة للمزيد من الاطمئنان على حالته.‏

وفاز الفريق الأول بنادي الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية ‏الحربية والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.‏

ورفع الفريق الأول بالنادي الأهلي رصيده إلى 59 نقطة، ويواصل انفراده بصدارة الدوري الممتاز بعد 23 مباراة ‏خاضها الفريق في المسابقة.‏

كان حمدي فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعرض لإصابة قوية في تدريب الفريق أمس استعدادا لمواجهة سيراميكا المقرر إقامتها غدا ضمن منافسات الدوري الممتاز .