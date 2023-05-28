الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يوجّه بإطلاق أول مدرسة رسمية دولية "IPS" فى الوادى الجديد

جولة وزير التعليم
جولة وزير التعليم ومحافظ الوادي الجديد

استهل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، زيارته صباح اليوم الأحد، إلى محافظة الوادى الجديد، بتفقد مجمع ٣٠ يونيو الحكومي، حيث تفقد مبنى مديرية التربية والتعليم بالمجمع، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد وسيد عبدالعزيز عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واستمع الوزير والمحافظ لشرح مفصل حول مساحة المبنى وما يتضمنه من تجهيزات، كما تفقدا أيضًا قاعة اجتماعات تابعة للمجمع الحكومي وحديقة ٣٠ يونيو التابعة للمجمع وقام الوزير بغرس نخلة في الحديقة المقامة على مساحة ٥ آلاف متر مربع.

كما تفقدا أيضًا مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية، حيث تفقدا قسم الطاقة الشمسية، كما تفقدا سير امتحانات الدبلوم الصناعي بالمدرسة.

وتفقد الوزير والمحافظ أيضًا مبنى لمدرسة تمتد على مساحة ٥٨٠٠ متر مربع وتضم ٢٨ فصلًا وتستهدف ١٠٠٠ طالب، حيث وجه الوزير بأن تكون المدرسة رسمية دولية "IPS" وبمصروفات اقتصادية لتصبح الأولى من نوعها في محافظة الوادي الجديد على أن تبدأ بها الدراسة خلال العام الدراسي المقبل ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

من جانبه، أوضح اللواء الزملوط أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمدرسة؛ استعدادًا لدخولها الخدمة بداية العام الدراسي المقبل، لافتًا إلى أن المدرسة تضم فصولًا دراسية وملاعب ومعامل وفقًا لأحدث المعايير والمتطلبات، مقدمًا خالص التقدير والامتنان لإعلان الوزير عن إنشاء أول مدرسة رسمية دولية على أرض المحافظة، وهو ما يعد طفرة حقيقية بالمنظومة التعليمية لأبناء المحافظة.

كما قام الدكتور رضا حجازي والمحافظ بزيارة المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة، حيث تفقدا مسرح المدرسة خلال تقديم الطلاب فقرة موسيقية، كما تفقدا أيضًا عددًا من الفصول الدراسية واستعرضا الأنشطة الطلابية المختلفة، وافتتحا أيضًا المعرض العلمي بالمدرسة وناقش الوزير الطلاب والطالبات في بعض التجارب العلمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ وسيد عبدالعزيز عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومن جانب الوزارة الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية والدكتور أكمل شوقي، رئيس الإدارة المركزية للتصميم بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.

جولة وزير التعليم و محافظ الوادي الجديد
جولة وزير التعليم و محافظ الوادي الجديد
جولة وزير التعليم و محافظ الوادي الجديد
جولة وزير التعليم و محافظ الوادي الجديد
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