الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لافروف: سماح واشنطن والغرب بتزويد أوكرانيا بمقاتلات "F- 16" لعب بالنار

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

حذر وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، الأحد، من أن الغرب "يلعب بالنار" لسماحه لدول أخرى بتزويد كييف مقاتلات "F- 16".

وقال لافروف، في مقابلة مع التليفزيون الروسي، إن ما فعلته واشنطن واستعدادها للسماح لدول أخرى بتزويد كييف بمقاتلات "F-16" يعتبر "تصعيدًا غير مقبول" تقوده واشنطن ولندن والدول الدائرة في فلكهما داخل الاتحاد الأوروبي التي تريد "إضعاف روسيا".

- تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16"

وسبق قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن بلاده تأمل فى بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل مقاتلات "إف 16"، مضيفًا أن الولايات المتحدة والحلفاء قدموا أو يعتزمون تزويد أوكرانيا بما يقارب 65 مليار دولار من المساعدات العسكرية.

فيما قال وزير الدفاع الهولندي، كاجسا أولونجرين، في رسالة إلى البرلمان، في وقت سابق، إن هولندا تريد تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف 16 في أقرب وقت ممكن. 

وأضاف "أولونجرين"، أن البرنامج التدريبي الهولندي سيتم تنسيقه مع بلجيكا والدنمارك والمملكة المتحدة البريطانية، ويمكن أن تنضم إليه دول أخرى.

كما أكد وزير الدفاع النرويجي، بيورن أريلد جرام، أن بلاده ستدعم برامج تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة من طراز F 16 أيضًا.

لافروف وكالة الأنباء مقاتلات F-16 كييف واشنطن

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