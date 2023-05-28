مجلس أمناء 15 مايو يناقش مشاكل أهالي المرحلة الثالثة مجاورات هيئة التعاونيات

عقد مجلس أمناء مدينة 15 مايو اجتماعاً برئاسة ربيع حمدون رئيس المجلس والمهندس مصطفى سعيد رئيس الجهاز لسرعة تلبية مشاكل مواطني المرحلة الثالثة مجاورات هيئة التعاونيات، والبدء في أعمال رفع الكفاءة وتسليم الموقع، والبدء في التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023، والعمل على توفير كافة سبل الخدمات لجميع المواطنين في المرحلة.

وأوضح المهندس مصطفى السعيد أن تناول الاجتماع مناقشة دراسة توفير ساحات متسعة لتشغيل مشروعات الشباب في إطار منظومة متقدمة، والحد من العشوائية، ودراسة كيفية إنشاء شارع مصر في المدينة.

وطالب المهندس ربيع حمدون رئيس المجلس بإمكانية إحلال وتجديد شبكة مياه المرحلتين الأولى والثانية في المدينة، وناقش المجلس ضرورة عمل مطبات شوكية عكسية على طريق الأتوستراد عند مدخل الامتداد للحد من الحوادث والسير عكساً في المدينة، كما ناقش المجلس وجهاز المدينة بضرورة حصر المدينة من احتياجاتها من المحابس لفصل الأحياء والمجاورات بعضها عن بعض.

وأفاد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه جاري عمل الحصر لمعرفة الاحتياجات اللازمة ومخاطبة السلطة المختصة بالهيئة، وناقش أعضاء المجلس مشكلة الدخان في المرحلة الثالثة واستياء أهاليها.

وفي نفس السياق، أشار المهندس مصطفى السعيد، رئيس الجهاز، إلى أنه كلف مسئولي شرطة التعمير وأمن الجهاز بالمعاينة الفورية. ودعا المهندس ربيع حمدون من المهندس حسام أمين، رئيس فرع الإدارة المركزية للقاهرة الكبرى بجهاز شؤون البيئة، بسرعة إرسال لجنة لاتخاذ اللازم فورًا، كما تحدث أعضاء المجلس بأنه تم عمل المعاينة على الطبيعة ومعرفة مصدر الدخان، وتم مناقشة موقف تنفيذ خط المياه 1000 مم من محطة التببن، وأفاد بأنه جاري الانتهاء من تنفيذ الخط، وأن جهاز المدينة على تواصل دائم مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما شرف بالحضور الدكتور مجدي عابد مدير الإدارة الطبية وسعيد عطية مدير الإدارة التعليمية والبريد والطب البيطري وشرطة الدفاع المدني ومدير عام شركة تاون جاز وشرطة التعمير، ومدير أمن الجهاز ومدير الشؤون الاجتماعية ومدير إدارة التموين ومدير شبكات جنوب القاهرة للكهرباء.

واستكملت أعمال الجلسة بمناقشة عدة موضوعات هامة، ففي قطاع التعليم تم مناقشة موضوع الاقتراح بإنشاء مدرسة دولية، وهي ستساهم في رفع مستوى التعليم بالمدينة، وتعتبر أول مدرسة دولية في قطاع جنوب القاهرة، وسيعود ثمار ذلك على جميع أبنائنا الطلاب بالمدينة.

وأوضح أنه تم الموافقة على إقامة حفل تكريم المتفوقين علميًا على مستوى المدينة لتكريم الشهادات العامة، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وسيتم تكريم الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية، والثانوية العامة والأزهرية، والتعليم الفني بنظامية 3-5 سنوات، وتم تقديم الشكر من قبل المهندس ربيع حمدون رئيس المجلس والمهندس مصطفى سعيد رئيس الجهاز لسعيد عطية على مجهود الإدارة التعليمية في إدارة وتنظيم امتحانات النقل والشهادة الإعدادية والمحاضرات المجانية، وهي الأولى على مستوى الجمهورية.

وأفاد سعيد عطية بأن نسبة نجاح الشهادة الإعدادية ستتراوح بين 85-90%، مطالبًا بضرورة رفع كفاءة قاعة أنور السادات لتخدم قطاع التعليم في المدينة وتكون قاعة عامة لجميع القطاعات التنفيذية بالمدينة، وبخصوص البروتوكول بين الإدارة التعليمية وجمعية المستثمرين بمجلس الأمناء بخصوص التعليم المزدوج.

وأفاد أنه بصدد الانتهاء من كافة الموافقات بالوزارة، كما أفاد المهندس مصطفى السعيد رئيس الجهاز على أنه يقوم بجولة تفقدية مع مجلس الأمناء والإدارة التعليمية لحل مشاكل المدارس بالمدينة.

كما طالب أعضاء المجلس بتكثيف صيانة الزراعات للحفاظ على جمال المدينة واستمرارية المساحات الخضراء.

وفي قطاع الصحة، أعلن المهندس مصطفى السعيد أنه تم مناقشة موضوع إنشاء مدرسة تمريض بالمدينة من قبل الدكتور مجدي عابد مدير الإدارة الطبية.

كما أفاد المهندس ربيع حمدون، رئيس مجلس أمناء المدينة، بأنه تم إنشاء مكتب صحة نموذجي يعمل على مدار 24 ساعة لخدمة جميع المواطنين بالمدينة. وأفاد الدكتور مجدي عابد بأنه تم التحرك من قبل اللواء النائب عبد النعيم حامد.

وأضاف أنه تم توفير سيارة صحة المصرية للكشف المبكر عن أمراض أورام الثدي، اعتبارًا من غدٍ، بجوار جهاز المدينة، وهي السيارة الأولى في قطاع جنوب القاهرة. كما تم توفير سيارة إضافية من قبل جهاز المدينة بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي للقضاء على البعوض والحد من انتشاره، حفاظًا على صحة جميع المواطنين.

وفي قطاع الطب البيطري، تم مناقشة عدة موضوعات هامة، على رأسها مكافحة الكلاب الضالة والحد من انتشارها وتكثيف الحملات على المطاعم ومحلات الأكلات السريعة بالمدينة وفي قطاع الغاز الطبيعي.

وأفاد المهندس محمد حلاوة مدير عام التنفيذ بشركة تاون جاز، بأنه تم الانتهاء من تركيب شبكات الغاز بنسبة 70% في مناطق الإسكان الاجتماعي (50/90/120 فدان)، وسيتم البدء في العمل في منطقة 290 فدان خلال الشهر المقبل. كما تم مناقشة بعض المشكلات المتعلقة بمشروع دار مصر لتوصيل خدمة الغاز لسكان المشروع.

وأفاد المهندس مصطفى السعيد بأنه تم تذليل كافة العقبات لتوصيل الغاز إلى كمبوند دار مصر، وسيتم البدء في الضخ خلال أيام، إن شاء الله. ومن جانبه، شدد رئيس الجهاز على سرعة إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من الأعمال، كما تم تقديم مقترح لخدمة النقل الداخلي بين مراحل المدينة، وعمل بروتوكول بين مجلس الأمناء وجهاز المدينة وشرطة التعمير وأمن الجهاز. وتم تقديم الشكر من قبل المهندس مصطفى السعيد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، والمهندس ربيع حمدون، رئيس مجلس الأمناء، إلى جميع قيادات الإدارات التنفيذية على مجهوداتهم داخل المدينة، وعلى استمرارية التعاون بين مجلس أمناء المدينة وجهاز المدينة لخدمة أهالي مدينة 15 مايو.