ضد العنصرية.. بيان من رابطة البريميرليج قبل الجولة الأخيرة من الدوري

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، بيان رسمي بخصوص الجولة الأخيرة من المسابقة التي تلعب مساء اليوم الأحد.

وقال بيان الرابطة، إن كل اللاعبين سيجلسون على الركبة قبل صافرة البداية، وذلك ضد جميع أشكال العنصرية في كرة القدم وكذلك المجتمع بشكل عام.

يأتي ذلك ردًا على أحداث العنصرية القوية التي كانت ضد البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في لقاء فالنسيا الجولة قبل الماضية في الليجا الإسبانية.

ودعم العالم كله فينسيوس بعد هذه الأحداث، حيث تكررت العنصرية ضد الدولي البرازيلي في أكثر من مرة هذا الموسم.

كما أصدر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بيانًا رسميًا بشأن الهجوم العنصري الذي تعرض له البرازيلي فينسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، في مباراة فالنسيا.

مباريات الجولة الأخيرة من البريميرليج

- أرسنال × وولفرهامبتون

- أستون فيلا × برايتون

- برينتفورد × مانشستر سيتي

- تشيلسي × نيوكاسل يوناتيد

- كريستال بالاس × نوتينجهام فورست

- إيفرتون × بورنموث

- ليدز يونايتد × توتنهام هوتسبير

- ليستر سيتي × وست هام يونايتد

- مانشستر يونايتد × فولهام

- ساوثهامبتون × ليفربول