الآن.. تردد قناة تايم سبورت الأرضية الناقلة مباريات الأهلى

يبحث العديد من محبي الدائرة المستديرة عن تردد قناة تايم سبورت الأرضية عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك كونها تنقل المباريات التي تقام بشكل مستمر.

وازداد البحث بالتزامن مع مباريات الأهلي والداون السنغالي أمس، ونقدم لكم من خلال هذه السطور تردد قناة تايم سبورت الأرضية الناقلة مباريات الأهلى:

تردد قناة تايم سبورت الأرضية:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي.

خطوات ضبط تردد قناة تايم سبورت الأرضية:

هناك بعض من الخطوات التي يجب أن تتبع حتى يتم تحميل القناة بسهولة، وتبدأ الخطوات بفصل الريسيفر عن التلفزيون، ثم القيام بتوصيل الجهاز باريال داخلي.

ثم ابحث عن التردد VHF او تردد uhf، وعندما لا تملك اريال داخلي يجب القيام بفصل الريسيفر والحصول على جاك يوصل به اريال.

ويليه خطوة القيام بتوصيل طرف في التلفزيون وطرف الاريال الاخر وتوصيله بأحد النوافذ في المنزل، ثم البحث عن الترددات مرة اخرى للقدرة على مشاهدة المباراة.

يذكر أن مواجهة ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي باستاد القاهرة يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023، حيث تنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي ضمن إطار منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وتتكرر المواجهة بين الأهلي والوداد المغربي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بدولة المغرب يوم 11 يونيو 2023 على أرضية ملعب ستاد ملعب مركب محمد الخامس.

ويمكن مشاهدة المباراة ضمن دوري أبطال أفريقيا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال إفريقيا، مواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي بالنهائي، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت.

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