نفوق 44 رأس ماشية وخراف فى حريق بحظيرة إنتاج حيوانى بالوادى الجديد

شب حريق بحظيرة مواشي بقرية الشيخ والي في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، وأدى لنفوق 44 رأس إنتاج حيواني منها 4 رأس ماشية "أبقار" و40 رأسا من الماعز والخراف وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق الذي تمت السيطره عليه قبل انتقاله للأماكن المجاورة.

تلقى اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنفوق 44 رأس ماشية وخراف إثر حريق نشب في حظيرة إنتاج حيواني بقرية الشيخ والي بمركز الداخلة لصاحبها محمد يماني حمد، وأسفر الحريق على نفوق 4 رأس ماشية، و40 رأس ماعز وخرفان.



جرى الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق الذي تمت السيطرة عليه قبل انتقاله للأماكن المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة لعامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.



