الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سى 919| إقلاع أول طائرة تجارية صينية الصنع

سي 919
سي 919

أقلعت أول طائرة ركاب صينية الصنع من طراز "سي 919" الأحد في رحلتها التجارية الأولى، مما يمثل نقلة نوعية للصين الساعية لمنافسة الغرب في هذا المجال.

وتأمل بكين أن تنافس طائرتها "سي 919" الطرازات الغربية الشهيرة مثل "بوينغ 737 ماكس" و"أيرباص أيه 320".

واستثمرت الصين بكثافة لإنتاج هذه الطائرة محليًا في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التقنيات الرئيسية.

وقالت قناة "سي سي تي في" التليفزيونية الرسمية "في المستقبل، سيكون معظم الركاب قادرين على اختيار السفر عبر طائرات كبيرة مصنعة محليًا".

ووصلت رحلة شركة "إيسترن أيرلاينز" الصينية رقم "إم يو 9191" من مطار هونغكياو في شنغهاي "بسلاسة" إلى مطار بكين بعيد الساعة 14,30، قبل 40 دقيقة من موعدها المحدد، بحسب "سي سي تي في".

وأظهرت لقطات الركاب يخرجون من الطائرة ويدخلون الصالة، قبل أن يقوم عشرات الموظفين والمسئولين بالتقاط الصور في حفلة قصيرة عند المدرج.

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وقال مسافر للقناة التليفزيونية إن الرحلة "كانت سلسة جدًا ومريحة ولا تنسى".

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام حكومية عشرات الركاب وهم يحتشدون في مطار شنغهاي استعدادًا لركوب الطائرة البيضاء الضيقة البدن صباح الأحد، وقالت إنها ستقل 130 راكبًا.

وأظهرت لقطات أخرى المسافرين وهم يلوحون بالأعلام ويغنون أغاني وطنية عند قطع كعكة خلال الرحلة.

ويتم تصنيع الطائرة من قبل شركة الطيران التجاري الصينية "كوماك" المملوكة للدولة، ولكن الكثير من مكوناتها تأتي من خارج البلاد.


وأكد تشانغ تشاوغانغ، مدير التسويق والمبيعات في كوماك لوكالة الأنباء شنيخوا أن الرحلة هي تدشين للطائرة "سي 919" التي قال إنها "ستتحسن إذا صمدت أمام اختبار السوق".

اعتبارًا من الإثنين، ستطير "سي 919" بين شنغهاي ومدينة تشنغدو الجنوبية الغربية، حسب ما ذكرت "سي سي تي في".
تم تسليم الطائرة الأولى من طراز "سي 919" التي تتسع لـ164 راكبًا رسميًا إلى شركة "إيسترن أيرلاينز" في ديسمبر.

الصين تدخل مجال صنع الطائرات المدنية

وفي يناير صرح تشانغ يوجين نائب المدير العام لـ"كوماك" لصحيفة "ذا بايبر" الصينية شبه الرسمية بأن الشركة قد تسلمت أكثر من 1200 طلبية لشراء "سي 919".

وقال تشانغ في ذلك الوقت إن كوماك تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 150 طائرة في غضون خمس سنوات.

وتعد دول قارة آسيا والصين تحديدًا أهدافًا رئيسية لشركتي أيرباص الأوروبية ومنافستها الأمريكية بوينغ اللتين تتطلعان إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على السفر الجوي من الطبقة المتوسطة الصينية.

وأعلنت أيرباص الشهر الماضي أنها ستضاعف طاقتها الإنتاجية في الصين، ووقعت اتفاقًا لبناء خط تجميع نهائي ثان لطائرة "إي 320" في تيانجين.

وافتتح أول موقع لتجميع الطائرات في المدينة في 2008، ويقوم بإنتاج أربع طائرات "إي 320" شهريًا، بينما تأمل أيرباص بزيادة ذلك إلى ست طائرات شهريًا بحلول نهاية العام.

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