إصابة شاب بصعق كهربائى فى الشرقية

أصيب شاب بهبوط بالدورة الدموية إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل المنزل بنطاق مركز أولاد صقر، بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى تل راك نطاق مركز أولاد صقر، بوصول "إسماعيل. ش"، 35 عامًا، مقيم قرية أبوحريز، نطاق مركز كفر صقر، مصابًا بصعق كهرباء.

وتم تقديم الإسعافات الأولية له والعلاج اللازم، وتبين حدوث إصابته من صعق كهربائي بالمنزل.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.