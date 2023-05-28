الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير صينى: مصر تكثف جهودها لمواجهة الزيادة السكانية

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

قالت وكالة شينخوا الصينية، في تقرير لها، إن مصر تكثف جهودها لمواجهة الزيادة السكانية، مشيرة إلى جلسات الحوار الوطني التي تفرد جلسات لمناقشة هذه القضية.

مواجهة الزيادة السكانية

وسلطت الوكالة الصينية الضوء على جلسة عقدت في إطار الحوار الوطني بعنوان "تشخيص الوضع السكاني في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، حيث دعت الجلسة إلى تعزيز خارطة طريق للسيطرة على النمو السكاني الذي يشكل عبئًا كبيرا على موارد البلاد وميزانيتها.

وقال طلعت، أحد المشاركين في الجلسة: "نحتاج إلى تفعيل وتمويل الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2015- 2030) التي تعمل على تعزيز تنظيم الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز رفاهية الشباب والمراهقين، وتحسين التعليم، والنهوض بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي".

وأكد عبدالجواد عضو مجلس أمناء الحوار، على ضرورة وضع 3 قوانين للحد من التهرب من المدرسة وزواج الأطفال وعمالة الأطفال.

من جانبها، قالت نيفين عبيد، مشاركة أخرى في الجلسة، إن العوامل الاقتصادية، مثل مشاكل التمويل، تعرقل استراتيجيات تنظيم الأسرة، متابعة: إن المسح الصحي فشل في تحديد الأماكن المستهدفة للمواليد المرتفعة والمنخفضة في العقود القليلة الماضية، مما يبرز ضرورة ارتباط المجلس القومي للسكان مباشرة بالرئاسة المصرية.

واتفق أحمد عاشور، خبير الإسكان، على أن الزيادة السكانية هي العقبة الرئيسية أمام خطط التنمية، وتوقع أن تشهد مصر انفجارًا سكانيًا في العقود المقبلة إلى جانب تدهور الظروف الصحية والمادية.

فيما اعتبرت نيفين عثمان، عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، النمو السكاني منحة من الموارد البشرية، إذا توافقت مع نمو اقتصادي واستثمار جيد، داعية إلى تعظيم دور المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال نظام مستقل.

جهود الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية

وقالت شينخوا: في السنوات القليلة الماضية، عملت مصر على إيجاد حلول للحد من الزيادة السكانية، وفي مارس، قالت الحكومة إنها ستدفع للنساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عامًا حافزًا سنويًا قدره 1000 جنيه مصري (32.3 دولارًا). سيحصلون على المبلغ الإجمالي عندما يبلغون 45 عامًا.

وفي فبراير 2022، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعًا وطنيًا للتنمية الأسرية لمعالجة الجوانب الصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للاكتظاظ السكاني.

وبحلول نهاية عام 2020، كانت مصر قد تبنت استراتيجية شاملة توفر وسائل مجانية مستدامة لتحديد النسل، وإنشاء آلية مناسبة للوصول إلى كل امرأة في مصر، وحوافز إيجابية للسيطرة على النمو السكاني.

شينخوا وكالة الصين مصر الزيادة السكانية الحوار الوطني

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