الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استكمال محاكمة قاتل زوجة ابنه في كفر صقر

محاكمة
محاكمة

تواصل محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأحد، محاكمة عامل زراعي على خلفية اتهامه بقتل زوجة ابنه فى دائرة مركز كفر صقر.

وتعود أحداث القضية رقم 17470 لسنة 2022 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 1928 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، ليوم 4 أغسطس الماضي، عندما تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقدوم إشارة مستشفى كفر صقر المركزى، بوصول “سارة. و. م”، 21 عامًا، مقيمة بدائرة مركز كفر صقر، جثة هامدة إثر إصابتها إصابات متعددة بالرأس، مع الاشتباه فى وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتبين تعرض المجنى عليها لضربات بالرأس.

وتبين من التحريات الأولية، أن والد زوجها وراء التسبب في مقتل المجني عليها، إثر التعدي عليها بالضرب بعصا خشبية (شومة)، وذلك على إثر خلاف سابق بين المتهم والمجني عليها، حيث استغل وجود المجني عليها وحدها في الحظيرة الملحقة بالمنزل وعاجلها بعدة ضربات بالرأس أودت بحياتها، وبالعرض على جهات التحقيق قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، ووجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأمرت بإحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

محكمة جنايات الزقازيق عامل زراعي زوجة ابنه مركز كفر صقر اللواء محمد صلاح

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