بدء التصويت فى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية (فيديو)

بدأت مراكز الاقتراع في تركيا فى فتح أبوابها أمام الناخبين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، ومنافسه زعيم تحالف المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، حسب قناة القاهرة الإخبارية.

وتأتي جولة الإعادة بعدما أظهرت النتائج حصول أردوغان على 49,4%، مقابل 44,95% لخصمه كيليتشدار أوغلو، بعد أن فشلا كلا الطرفين في حسم المعركة الانتخابية التي انطلقت في 14 من الشهر الجاري.

فيما أفاد مراسلي القناة في تركيا، بأن كبار السن الأكثر إقبالا علي التصويت مع فتح لجان الاقتراع، مؤكدين أن الأتراك يريدون الإصلاح الاقتصادي بشكل فوري وعاجل.