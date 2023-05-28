الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حرس الحدود يواجه غزل المحلة فى المباراة المؤجلة من دور الـ32 لبطولة كأس مصر

فريق غزل المحلة
فريق غزل المحلة

يستضيف حرس الحدود فريق غزل المحلة، في السابعة مساء اليوم الأحد، بملعب حرس الحدود بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة من دور الـ32 في بطولة كأس مصر، والتي تعتبر فرصة لكل فريق للعودة للانتصارات.

المباراة تأتي في توقيت يعاني فيه الفريقان من سوء النتائج في بطولة الدوري ورغبة  كل من: رضا شحاتة المدير الفني لغزل المحلة ومحمد مكي المدير الفني لحرس الحدود، في تحقيق الفوز الأول مع فريق.

حرس الحدود يحتل المركز الأخير في جدول الدوري برصيد 16 نقطة وخسر أخر 9 مباريات خاضها في الدوري وبطولة كأس رابطة الأندية  المحترفة، ولم يحقق أي فوز منذ تغلب على غزل المحلة 2-1 يوم 5 فبراير الماضي.

محمد مكي قاد الفريق في ثلاث مباريات خسرها جميعا أمام المقاولون والإسماعيلي وببراميدز ولم يسجل فيها أى هدف، لكنه  يأمل أن يكون فوزه الأول على غزل المحلة والتأهل لربع نهائي كأس مصر، خاصة أن البطولة هى الأمل الوحيد للفريق بعد اقتراب هبوطه للقسم الثاني.

على الجانب الأخر غابت الانتصارات أيضا عن غزل المحلة منذ فاز على الاتحاد السكندري يوم 31 مارس الماضي وتعرض للهزيمة 6 مرات في أخر سبع مباريات، مما جعله يدخل ضمن الأندية المهددة بالهبوط للقسم الثاني.

وقاد رضا شحاتة الفريق في ثلاث مباريات خسر الأولى أمام سموحة ثم تعادل مع سيراميكا كليوباترا وخسر أمام بيراميدز، ويسعى رضا شحاتة لتحقيق فوزه الأولى مع الفريق والصعود لدور ال16 في كأس مصر حتى يستعيد اللاعبون الثقة قبل مواجهة انبي في الدوري يوم الخميس المقبل.

يدير المباراة محمود ناصف ويساعده محمد صلاح العايدي وأحمد عبد الراضي ومعهم محمود سعدوني حكما رابعا ولايوجد حكام للفيديو مثلما حدث في كل مباريات دور ال32 لبطولة كأس مصر 

بطولة كأس مصر حرس الحدود غزل المحله رضا شحاتة محمد مكي

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