الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصطفى محمد يشارك فى خسارة نانت أمام ليل.. ويقترب من الهبوط

مصطفى محمد
مصطفى محمد

شارك الدولي المصري مصطفى محمد في خسارة فريق نانت أمام ليل، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الفرنسي.

وسقط فريق نانت أمام ليل بهدفين ىلهدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت.

نانت تقدم في الدقيقة 17 عن طريق كوينتين ميرلين قبل أن يتحصل ليل على ركلة جزاء في الدقيقة 51 نفذها جوناثان ديفيد بنجاح.

وفي الدقيقة 88 من عمر المباراة، حصل جوناثان ديفيد على ركلة جزاء سجل منها هدف الفوز لصالح ليل.

وشارك مصطفى محمد في المباراة كبديل بدءا من الدقيقة 61 وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

وتوقف رصيد نانت عند 33 نقطة في المركز السابع عشر وبات قريبا من الهبوط إلى القسم الثاني، بينما ارتفع رصيد ليل عند 66 نقطة في المركز الرابع.

ويحتاج نانت إلى الفوز على أنجيه في الجولة الأخيرة، مع تعثر أوكسير أمام لانس من أجل البقاء في الدوري.

اللاعب مصطفى محمد فريق نانت خسارة نانت ليل الدوري الفرنسي

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