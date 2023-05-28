الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدورى الفرنسى بعد التعادل مع ستراسبورج

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

توج فريق باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الحادية عشرة في تاريخه عقب تعادله مع ستراسبورج 1 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

وفي بقية مباريات هذه الجولة، فاز لانس على أجاكسيو 3 / صفر، وكليرمون فوت على لوريان 2 / صفر، وليون على ريمس 3 / صفر، ورين على موناكو 2 / صفر، وآنجيه على تروا 2 / 1 ، وليل على نانت 2 /1 ، و ستاد بريست على مارسيليا بذات النتيجة، ونيس على مونبيلييه 3 /2، وتولوز مع أوكسير 1/1.

وتقدم سان جيرمان بهدف سجله ليونيل ميسي في الدقيقة 59 ، وتعادل ستراسبورج عن طريق كيفين جاميرو في الدقيقة 79.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 85 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام لانس، ليتوج رسميا بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، كما رفع ستراسبورج رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس عشر.

باريس سان جيرمان الفرنسي ستراسبورج الدوري الفرنسي

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باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدورى الفرنسى بعد التعادل مع ستراسبورج

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